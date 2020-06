Niurka habla de Ninel Conde y revive acusación contra Giovanni: "Mandó delincuentes a mi casa"

Ciudad de México.- Niurka aclaró de una vez por todas si tiene un conflicto con Ninel Conde y recordó la fuerte acusación que hizo contra la expareja de la cantante, Giovanni Medina, hace algunos años.

La actriz y bailarina fue la más reciente invitada al canal de YouTube de José Eduardo Derbez, donde hizo algunas revelaciones al responder a preguntas del actor.

Lee también: Sin trabajo y con kilos de más, Eduardo Capetillo traicionó a Televisa y ahora se dedica a esto

Casi al término del video, José Eduardo cuestionó a Niurka sobre qué ha pasado con la polémica sobre si es "amiga o rival" del 'Bombón Asesino', momento en el que la vedette aclaró que ella siempre externa su opinión cuando lo cree necesario.

Es más show de los medios amarrando navajas, llevando y trayendo, y bueno no voy a negar jamás, ni hoy ni lo he negado nunca, pues que yo me divierto, participo, me río. Cuando las preguntas y los comentarios sí son serios, vamos, que repercuten socialmente sí respondo, porque es importante que la gente conozca a Niurka, porque soy figura pública, y que conozca que es lo que pienso al respecto", expuso.