Patty López de la Cerda presume tremendo bikini verde en vestido transparente

No es mi tu00edpica foto de playa.. pero esta tambiu00e9n soy yo.. u263aufe0f A veces nos gusta etiquetar a las personas o etiquetarnos a nosotros mismos, pero el ser humano es demasiado complejo para definirlo como una sola cosa.. Somos demasiado, todo sucediendo al mismo tiempo. Tambiu00e9n vamos evolucionando y cambiando constantemente, y estu00e1 bien.. ud83dudc9cud83dudc9cud83dudc9c