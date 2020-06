"¡Se le van a salir!": Raquel Bigorra celebra su precumpleaños en escotado vestido

View this post on Instagram

u00a1 Solo se vive una vez ! Mau00f1ana es mi mero cumple pero desde ayer empezamos los festejos. Celebrar la vida, cada du00eda, deberu00eda ser un hu00e1bito. u00bf A poco no ? Gracias otra vez a mi amorcito, familia y amigos tan especiales que se esmeraron en cada detalle. Gracias @happyworldmexico ud83cudf89