Sherlyn revive el temor que vivió en el parto y la "angustia" al alimentar a André

Ciudad de México.- Sherlyn relató cómo la lactancia materna ha resultado todo un reto e incluso momentos de "muchísima angustia" para ella, situación que por fortuna ha mejorado gracias a la guía de una profesional y al grado de que su recién nacido André crece cada día más sano.

Como es conocido, la famosa actriz dio a luz a su primogénito el pasado 30 de mayo. A dos semanas de la llegada de su bebé, Sherlyn reveló en una plática con Michelle Klapp, experta en lactancia, que al principio tuvo algunos problemas para alimentar al pequeño debido a que este se cansaba y prefería dormir largos periodos.

La situación fue también angustiante debido a que André nació pesando "poquito", 2 kilos y medio, y midiendo mucho, por lo que la también conductora vivió momentos de "desesperación" para lograr que su bebé fuera alimentado de manera correcta.

Mi miedo era no poder producir leche, (pensé), 'no va a comer, cuándo va a comer mi bebé'; con muchísima angustia, no es broma, niños y niñas, tenía moreteadas las bubis, en mi desesperación me apretaba sin control, fatal", agregó.

Sin embargo, la lactancia dio un giro para Sherlyn cuando André comenzó a demandar más y de hecho comenzó a no llenarse. Entonces Michelle Klapp explicó a la madre primeriza que su hijo es un "bebé gourmet", y le detalló cómo y en qué tiempos debía amamantarlo.

La actriz también compartió con alegría que, aunque por lo regular los bebés pierden peso al salir del hospital, André no ha perdido peso e incluso ha ganado de forma gradual.

Finalmente, durante la plática por videollamada con Klapp, Sherlyn también se refirió a los momentos de temor que vivió durante el parto, esto al hablar de que ella no ha experimentado aún la depresión postparto y las razones por las que cree que no sufre esa condición.

A mí no me ha dado para nada depresión en esta etapa afortunadamente, digo, llevo apenas 15 días, espero que ya no me dé, no sé si venga más adelante o cómo funciona pero sí creo que, si de algo les sirve, aquí se los quiero compartir: El tema de agradecer", dijo.