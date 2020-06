"Sigan ladrando": Polo Morín se inspira y compone canción para todos sus 'haters'

Ciudad de México.- Hoy más que nunca las figuras del espectáculo se encuentran bajo la mirada del público, pues gracias a las redes sociales han abundado nuevos escándalos y demás polémicas que ponen en jaque la vida de los artistas.

En esta ocasión, el actor, Polo Morín ha entrado en una serie de controversias tras su rompimiento con el conductor del programa Hoy, Lambda García, quien supuestamente llegó a serle infiel a Morín con alguien más.

A pesar de todo, la joven estrella de Televisa ha buscado salir adelante y mostrarse siempre de buen ánimo, sin embargo, ha llegado a convertirse en el blanco de las críticas y malos comentarios hacia su persona.

Pero, con tal de darle la contraría a sus 'haters' y demostrar que no le afecta todo lo que hablan sobre él, decidió componer una pequeña canción donde dejó claro lo que piensa al respecto.

Acabo de leer un comentario bastante hiriente y ¿saben qué? Me vale madr… pero agradezco que me ladres, pa’ti no hay perro que te ladre, pero agradezco tu lealtad. Y sigan ladrando perros…” entonó el artista.