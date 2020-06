¿Alianza de ex? Colate aclara si se unió a Jerry Bazúa contra Paulina Rubio: "Estoy a su disposición"

Ciudad de México.- El empresario Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, aclaró de una vez por todas los rumores sobre una supuesta alianza con Jerry Bazúa para mantener una batalla legal contra Paulina Rubio por los derechos de los hijos que cada uno tuvo con ella.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Colate negó que tenga algún tipo de acuerdo con Bazúa para enfrentar por la ley a la expareja de ambos, sin embargo, aseguró estar dispuesto a ayudar al intérprete si requiere apoyo para que su hijo con la 'Chica Dorada' pueda convivir con su padre, algo que Jerry desde hace años demanda.

El señor Bazúa y yo tenemos un hijo, cada uno con la misma mujer, lo cual en cierta manera nos une… no somos amigos, no somos socios, no nos hemos unido en esto para nada, nunca hemos hecho nada en conjunto ni de nada", aclaró Colate.