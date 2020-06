Camilo y Evaluna cantan 'Por primera vez' juntos; ella revela cómo supo que sería su esposo

Estados Unidos.- La joven pareja del momento, Evaluna y Camilo, han sorprendido en redes sociales con su relación desde antes de convertirse en esposos.

A cuatro meses de haberse casado y de sacar a la luz la primera canción junto Por primera vez como matrimonio, cautivó a los internautas pues su historia de amor la consideran única, y aunque otros han criticado al cantante por “empalagoso”, el cariño de sus fans se ve reflejado.

En una reciente reunión que tuvieron con sus pastores, el joven matrimonio cantó para los presentes y lo presumieron en redes sociales. Además, la hija de Ricardo Montaner contó cómo es que sabía que Camilo sería su esposo y las grandes cosas que tiene en su vida.

Creo que cuando comencé a darme cuenta de que estaba creciendo tanto espiritualmente solo porque estaba buscando cosas que no había buscado antes, no pensaron que no fuera necesario, fue cuando estaba bien, creo que esto es todo. Creo que es quien consiguió su vida para siempre y me encanta. Creo que todos los días seguimos creciendo y es muy divertido".