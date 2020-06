Como una sensual vaquera, Natalia Téllez enloquece a fans frente al espejo

Ciudad de México.- La guapa y reconocida conductora, Natalia Téllez, con sombrero y todo ha posado de lo más sensual frente al espejo como toda una vaquera, haciendo enloquecer a sus millones de seguidores en Instagram que no dudaron en piropearla.

Aunque a Téllez solo se le veía el rostro y parte de su busto, logró enamorar a sus millones de fans con su coqueta mirada, su sombrero de paja y su blusa con puntos negros.

La conductora mirando hacia un lado título la imagen como "el ratón vaquero", provocando miles de piropos y halagos en los que sus sus fans le aseguran que no les importaría tenerla en su casa.

Más sexy que nunca", "Natalia qué hermosa" "Siempre tan hermosa", "Me encantan tus atuendos", "Guapisíma", "No me importaría que ese ratoncito viva en mi casa", fueron algunos de los comentarios.

