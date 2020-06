Conductor de 'Hoy' besó al 'Burro' y confiesa si lo excitó en vivo: "Es guapo"

Ciudad de México.- El reconocido actor y conductor de Hoy, Raúl 'El Negro' Araiza, durante la dinámica, '¿Dónde quedó la bolitra?', ha confesado si se sintió excitado cuando besó en vivo a su compañero, Jorge 'El Burro' Van Rankin.

Durante el juego que consta de encestar unas pelotas en la canasta del otro y hacerle una pregunta de su vida personal, desde quien le cae mal hasta con quien han intimido, 'El Burro' le cuestionó a Araiza si alguna vez se excitó al besar un hombre, haciendo enfásis en la ocasión que se besaron en pleno programa en vivo el pasado julio del 2019.

Te podría interesar: Niurka pierde todo pudor y se desnuda frente a José Eduardo Derbez y le modela

De manera inmediata 'El Negro' afirmó con seguridad que nunca se ha sentido excitado tras besar a un colega, aunque este sea "muy guapo", a lo que se mostró incrédulo Jorge.

Sí he besado a hombres, pero no me excitó, la verdad no, digo hay algunos muy guapos pero no me ponen la verdad es que no", respondió muy seguro Araiza.