Covid-19 golpeá la música: Integrante de Banda MS pudiera estar infectado

Mazatlán, Sinaloa.- Aún cuando se encuentran respetando el encierro en casa y todas las medidas de prevención, un integrante de la Banda MS teme estar contagiado de coronavirus.

Por medio de Instagram, el propio vocalista de la mencionada banda, Walo, decidió romper el silencio y hablar sobre sus sospechas ante posible caso de Covid-19.

Todos los síntomas indican que es Covid-19, afortunadamente ya los síntomas pesados quedaron atrás, simplemente si me doy cuenta que todavía me agitó cuando hablo que es un síntoma que mas me pegó. Hace tres días no podía llegar a tres palabras sin cansarme, fueron unos días muy terribles”, mencionó en el clip.