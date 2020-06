Dalú, ganadora de 'La Academia', enloquece por la reacción de sus fans: "Inquebrantable"

View this post on Instagram

Gracias por hacer de esto posible, nuestra esencia feroz y hambrienta estau0301 presente mau0301s que nunca. 200k views en el estreno de INQUEBRANTABLE en menos de 24 horas, tendencia #1 en twitter durante 8 horas, tendencia #17 mundial, tendencia #3 en YouTube Mexico u0026amp; Guatemala! Tendencia #4 en Honduras y Tendencia #4 en Colombia Tendencia #39 mundialmente en YouTube. . . . G R A C I A S! sigamos logrando que Inquebrantable toque e inspire a mas personas ud83dudda4