Drama en TV Azteca: Carmen Muñoz cambia de 'look' y fans la comparan con 'Federica P. Luche'

Ciudad de México.- El nuevo y esperado cambio de imagen de la conductora Carmen Muñoz dividió opiniones en redes sociales, al grado de que algunos hicieron comparaciones a manera de burla y otros le pidieron que regresara a su 'look' anterior.

La tarde del domingo, la expresentadora de Enamorándonos lanzó una encuesta en Historias de Instagram sobre si debería aventurarse a cambiar su 'look', en específico el estilo de su cabello.

La mayoría de los seguidores de Muñoz manifestaron su deseo de ver a la conductora con una nueva imagen, sin embargo, la respuesta no fue tan favorable cuando Carmen finalmente mostró el resultado de su transformación esta tarde en el programa de TV Azteca Al Extremo, el cual conduce junto a Juan Barragán.

Siempre sonriente, Carmen Muñoz lució una cabellera sin sus característicos rizos y en tonos rubios y rojizos, lo cual sorprendió sobremanera a sus fieles fans.

Aunque muchos de los seguidores del programa consideraron que les gustaba el nuevo 'look' de Carmen, otra gran cantidad externó no estar de acuerdo con el cambio e incluso la comparó con 'Federica P. Luche', personaje de la serie cómica de Televisa La Familia P. Luche.

Algunos de los rudos comentarios que hicieron a la presentadora fueron:

@carmenmoriginal si ya no te quieren en @azteca que te lo digan y que no te hagan esos peinados de Federica Peluche".

No me lo tomen a mal pero parece que Carmen la agarró un aguacero. No sé, también porque me acordé de Federica Peluche".