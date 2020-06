Dulce revela la 'indecorosa' propuesta que le hizo Juan Gabriel: "Ya estaba casada"

Ciudad de México.- La cantante Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conocida artísticamente como Dulce, volvió abordar el tema de la amistad que mantuvo con Juan Gabriel y aprovechó para contar algunas anécdotas.

Durante una entrevista con Ventaneando, la intérprete mexicana negó que alguna vez 'El Divo de Juárez' le propusiera tener un hijo con él, aunque sí recibió otro tipo de propuesta por parte de su colega.

De igual manera, Dulce señaló que el cantautor tenía un carácter y una personalidad complicada, además, relató la vez que dejó plantado a Luis Miguel previo a una celebración de Año Nuevo.

Luis Miguel lo invitó a pasar un fin de año, yo estaba ahí. Y luego me dijo 'me dio flojera' y al otro día me dijo 'qué bueno que no fuimos porque Luis Miguel se encerró'", narró.