¡Increíble! Bárbara Streisand regala acciones de Disney a hija de George Floyd

#BarbraStreisand le regala acciones de Disney a la hija del fallecido #GeorgeFloyd .. #BarbraStreisand La actriz y cantante decidiou0301 donar sus acciones de #Disney a la hija de #GeorgeFloyd,. La noticia se hizo puu0301blica despueu0301s de que la pequenu0303a #GiannaFloyd de seis anu0303os usara las redes sociales para agradecer la generosa donaciou0301n del artista: u0026#34;Gracias @barbrastreisand por mi regalo, ahora soy accionista de Disney gracias a tiu0026#34;, escribiou0301 la ninu0303a, quieu0301n pagarau0301 su universidad #KanyeWest. Las acciones de Disney, seguu0301n el sitio web de TMZ, valen $ 115 por pop en este momento, y aunque Mouse House se ha congelado a rau00edz de la pandemia ... La historia de Wall Street muestra que es una compau00f1u00eda bastante su00f3lida para invertir con el tiempo, la gente generalmente gana les devolvemos su dinero con Mickey y compau00f1u00eda. cada una, pero la cantidad donada a la ninu0303a no fue revelada.