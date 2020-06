Maky Soler 'estalla' y aclara por qué aún usa el apellido del galán de Televisa tras ruptura

Ciudad de México.- Maky Soler dejó en claro que no le angustia seguir apareciendo en los perfiles de sus redes sociales con el apellido de su expareja, Juan Soler, y sació la curiosidad de numerosos seguidores que querían conocer la razón detrás de dicha situación.

Al volante y visiblemente desconcertada por la insistencia de sus fans, la conductora grabó una serie de Historias de Instagram en las que aclaró que ella no tiene por qué dar explicaciones de aspectos relacionados con su vida privada. Pese a esa determinación, Maky terminó revelando que cambiar el nombre de usuario no es un proceso sencillo y de hecho tiene planeado hacerlo.

No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo que, qué horror. Uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre de usuario tan fácilmente. Las oficinas están cerradas, yo no soy muy buena con la tecnología y la verdad que no me molesta", expuso en una de las Historias, la cual se terminó antes de que pudiera terminar de hablar.