Más 'hot' que nunca, Bárbara López presume sus ardientes curvas en descarado bikini

En estos diu0301as donde estau0301n sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor, las quiero invitar a que busquen actividades que les ayuden a soltar toda la mala vibra y los momentos de crisis que podemos tener. A mi hacer yoga y escribir mis pensamientos me ayuda a soltar y a conectarme conmigo, u00bfque otros tips pueden darme? Las leo @naturellamx #SeAdaptaATi #ad ud83euddd8ud83cudffcu200du2640ufe0f ud83cudf43 ud83dudc9a