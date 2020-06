Michelle Díaz derrite Instagram al mostrar sus infartantes curvas en ajustado 'outfit'

View this post on Instagram

No te compliques ni insistas con vivir vidas ajenas, ni sufras o te enfermes por querer cambiar a quien no quiere cambiar. No te enojes demasiado, no tomes venganza, y aprende a perdonar, o a liberarte para ser feliz. Mejor viaja liviano, respira profundo, y deja que la vida fluya. Porque se vive solamente una vez. Y es mucho mejor vivir en paz. Su00ed, porque quien tiene paz... tiene todo! ud83dudc81ud83cudffbu200du2640ufe0fud83eudd1eud83cudffbu270cud83cudffb Buen inicio de semana u263aufe0f