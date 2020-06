Natália Subtil es criticada por parecerse a Sergio Mayer Mori tras caracterizarse de hombre

Ciudad de México.- La actriz brasileña, Natália Subtil, por medio de redes sociales sorprendió a sus seguidores luego de que se caracterizó de hombre, teniendo un gran parecido con el modelo Sergio Mayer Mori, padre de su hija.

Cabe mencionar que tras el inicio del confinamiento varias celebridades han realizado diversos retos o entrado a Apps, tal es el caso de la sudamericana, que se llevó tal sorpresa.

En Brasil todos están haciendo eso jajaja… Creo que me quedé parecida a alguien que no me viene el nombre ahora “SuMamáYaDecía (Lo borraré en un rato)", escribió.