Niurka sin pelos en la lengua se burla de Carmen Salinas: "Sarcástica y convenenciera"

Ciudad de México.- La guapa y reconocida actriz y vedette, Niurka Marcos, en su reciente aparición en el canal de José Eduardo Derbez no tuvo consideración de Carmen Salinas y sin pelos en la lengua dio su opinión y se burló de ella a sus anchas.

José Eduardo le dijo a Niurka que era como la Carmelita de estos tiempos, ante lo que no perdió tiempo para asegurar que a diferencia de ella, la primera actriz dice las cosas por convenencia y ella lo hace como son, sin importar a quien sea.

La diferencia que hay entre Carmelita y yo es que Carmelita dice lo que le conviene, evade y es sarcástica, yo soy sarcástica pero no digo lo que me conviene y no evado, yo digo las cosas como son, dos por dos son cuatro, la llamó por su nombre y si es un pend... pues es un pend..., aunque sea importante y poderoso a la ching..., la cag...", aseguró Niurka.