"Pareces prostituta": Patricia Manterola es 'devorada' en Instagram por descarado body

View this post on Instagram

u00bfCu00f3mo podemos levantarnos el u00c1NIMO? A mi me funciona escuchar Mu00daSICA alegre u00a1Que me levante, que me haga BAILAR!ud83dudc83ud83cudffb ud83cudfb6Que NADIE deje de BAILAR mi ritmo NUNCA va a PARAR ya va a empezar la FIESTA esto es CANDELA hasta que AMANEZCA...ud83cudfb6ud83dudc46LINK EN BIO ud83dudc46 #newmusic #musicanueva