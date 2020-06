"Prefirió los excesos que mi amistad": Cristina Eustace sobre Lorenzo Méndez

Ciudad de México.- Desde que surgieron los rumores de la crisis que viven Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez en su matrimonio, muchos allegados han salido a ventilar información o simplemente a dar su opinión respecto a la pareja.

Tal como Juan Rivera, quien en el pasado mencionó haber estado en contacto con su sobrina. Pero, en esta ocasión quien salió a comentar al respecto, fue Cristina Eustace, quien es amiga cercana a Lorenzo.

Cristina, aprovechó su entrevista con el programa de espectáculos, Suelta la Sopa, para mandarle un mensaje al exvocalista de La Original Banda el Limón.

Poco después, señaló que no ha vuelto a tener contacto con su amigo, por lo que se limitó al momento de hablar, pero dejó en claro que espera que pronto se deje de tonterías y que se dedique a su familia.

Sinceramente, hace mucho tiempo que no he hablado con él. Yo te podría hablar del Lorenzo de antes… entonces, si él ya no hace drogas, si él ya no toma como antes, si él verdaderamente está dedicado a su esposa, te lo digo de corazón igual, ojalá que no se pierda y regrese a esas tonterías", dijo.