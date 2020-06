"Pude sentir tu presencia": Héctor Suárez Gomís enfrenta desgarrador sentimiento

View this post on Instagram

Papi, hoy llevu00e9 a tus nietos a Cocoyu00f3c. Quu00e9 difu00edcil fue que Pablo no corriera a buscarte para avisarte que ya habu00eda llegado. No apareciste en el jardu00edn para abrazar a Ximena, pedirle que dejara de crecer y de ponerse cada du00eda mu00e1s bella. Por primera vez recorru00ed nuestros lugares favoritos sin que estuvieras a mi lado y sin embargo, pude sentir tu presencia en cada rincu00f3n de la casa en la que crecimos mis hermanos, tus nietos, tus sobrinos y yo. Estu00e1s en el jardu00edn indu00fa donde construiste ese hermoso templo para meditar, en el campanario, en la capilla, en el jardu00edn, en la sala, en los cuartos, en la estancia, en cada piedra, en cada u00e1rbol y ademu00e1s nos acompau00f1aste en la sobremesa. Todos contamos anu00e9cdotas tuyas y nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros estu00e1 viviendo el duelo de forma diferente. Ya van a ser dos semanas sin llamarnos, sin escribirnos, sin reu00edrnos y sin contarnos a detalle cu00f3mo estuvo nuestro du00eda. -u00bfQuu00e9 pasu00f3 campeu00f3n? u00bfCu00f3mo estu00e1 tu corazu00f3n? u00bfTu alma? u00bfCu00f3mo estu00e1n mis nietos? u00bfQuu00e9 nuevo libro estu00e1s leyendo? Ya viste todas las pelu00edculas que hay en cartelera, u00bfverdad, cabru00f3n? u00bfCu00f3mo van las grabaciones de tu serie? u00bfQuiu00e9n pelea el su00e1bado? No olvides que te amo, mi amor y que eres mi vida entera. u00a1Abusado, cabru00f3n! (Mi papu00e1 jamu00e1s nos decu00eda u0026#34;cuu00eddateu0026#34;, siempre fue: u00a1Abusado, cabru00f3n!) Extrau00f1o ou00edr tu voz, por eso pongo tus pelu00edculas y veo tus programas todos los du00edas. Te confieso que todavu00eda no me atrevo a ou00edr tus mensajes de WhatsApp. Aaahhh, u00bfquu00e9 crees? u00a1Olvidaste un portatraje en mi clu00f3set! Lo abro todos los du00edas porque el traje y la camisa que hay adentro; todavu00eda huelen muchu00edsimo a ti. Quiero volver a tocarte, sentirte, abrazarte... Y hoy, ademu00e1s de tu olor, extrau00f1o tu risa y ver en tu mirada lo mucho que amabas a tus nietos cuando los tenu00edas cerca de ti. u00a1Gracias por ser mi papu00e1!