¿Se arrepiente? Lupillo Rivera habla sobre su amorío con Belinda y 'La Voz… México'

Ciudad de México.- Lupillo Rivera recordó con añoranza su paso por el programa La Voz… México y su breve romance con Belinda, momento de su vida del cual segura sí guarda un arrepentimiento.

Como se ha de recordar, ambos intérpretes participaron como jueces en el certamen de canto durante la primera temporada que se realizó bajo la producción de TV Azteca.

Al ser cuestionado sobre si se arrepentía de su amorío con la intérprete, el hermano de Jenni Rivera dijo:

De una cosa sí me arrepiento, y lo tengo que decir, nada más de una cosa… nunca me he arrepentido de nada de lo que pasa en mi vida, nada, nomás una cosa sí me he arrepentido, de no haber repetido La Voz cien veces, cien veces tenía que haber estado yo en ese show", dijo.