"Se quedó sin su hija y su esposa": Marlene Favela revela dolorosa verdad detrás de su divorcio

Ciudad de México.- Luego de semanas de especulaciones sobre su vida personal, la actriz de Televisa Marlene Favela rompió el silencio y confirmó que sí pidió el divorcio a su esposo y padre de su hija, el empresario australiano George Seely.

La protagonista de telenovelas, publicó un video de más de 10 minutos en su cuenta de Facebook en el que rompió el silencio acerca de su ruptura y los motivos que la orillaron a tomar esta decisión.

Además de aclarar los rumores, fue muy contundente al mencionar que pese a que no deseaba hablar de su vida privada, se vio en la necesidad de hacerlo "de manera franca y directa" debido a "tantas especulaciones" que se hicieron sobre su matrimonio y su vida personal.

Se han manejado muchas versiones y se han manejado muchas cosas al respecto. Quiero decirles que sí estoy separada, sí pedí el divorcio, y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. Cuando yo decidí casarme lo hice muy consciente, de con el hombre que me estaba casando, de la decisión que estaba tomando, quería formar mi propia familia, me había esperado durante mucho tiempo porque quería hacerlo cuando estuviera muy plena en todos los aspectos de mi vida y así lo hice", expresó.

Reveló que ella se casó profundamente enamorada y que sentía que era el momento de formar una familia al lado de él; además de que agregó que su regreso a las novelas no habría sido la razón de su separación.

Incluso, estaba tan plena que en mi vida profesional ya había hecho todas las cosas que quería, ya estaba muy satisfecha con lo que había logrado y era momento de dar un siguiente paso; esto se los digo porque quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo (…) o por algo que a mi esposo no le pareciera, así que eso quería aclararlo".

La actriz de 42 años, madre de la pequeña Bella, reveló que está profundamente agradecida con la familia de su expareja y que jamás hablará mal de él, pues a final de cuentas es el padre de su hija y siempre le tendrá respeto. Argumentó que aunque todo empezó perfecto, un día las cosas "cambiaron".

Me casé con un buen hombre, un hombre maravilloso, con una familia extraordinaria (…) (Todo) era perfecto, pero en la vida, las cosas que son perfectas, un día dejan de serlo; un día las cosas cambian y hay que tratar lo más positivo posible de esta situación (…) Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él. Entonces, nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona. Incluso, quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual".

Favela fue contundente al aclarar que Seely podrá ver a su hija las veces que él desee. Además, manifestó que no solicitará pensión alimenticia para la bebé, pues declaró que ella siempre la ha mantenido desde que nació y que no es porque su padre no quiera "o no le interese" si no que "en este momento su situación no se lo permite", lo que deja ver que el empresario estaría en algunos problemas económicos.

Respecto a que el australiano borró sus fotos, expresó:

Los seres humanos reaccionamos a estas situaciones de manera distinta, todo mundo toma esto diferente. Yo no le he hecho porque yo no borraré la historia, eso le pertenece a mi hija, eso es de ella".

Para finalizar, la estrella de novelas remató con una fuerte declaración, sin confirmar nada, pero revelando entre líneas que lo que haya hecho su expareja lo pagó quedándose sin ella y sin su pequeña hija, sin embargo, reveló que es un ser humano como todos que "cometemos errores" pero ella no juzga a nadie.

Lo que sea que haya hecho ya lo pagó porque se quedó sin la oportunidad de estar con su hija y con su esposa (...) de mi parte yo hice lo que tenía que hacer para salvar a mi familia. No voy a pelear en ningún lugar por mi hija, lo que quiero es armonía (...) Ya no haré más declaraciones, aunque salgan y digan más cosas (...) Yo ya viví mi duelo, lo viví en silencio porque no era público, fue doloroso y hoy soy una mujer que está curada y estoy tranquila (...) A él le deseo lo mejor, una vida plena y feliz".

Fuente: Cuenta de Facebook de Marlene Favela