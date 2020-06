"Son negros": Ana Morquecho de 'Enamorándonos', enseña demás en corto vestido

View this post on Instagram

u274cu274cud83dudc94ud83dudc94Vivo en un mundo donde la mayoriu0301a de la gente es inhumana no tiene corazou0301n, es friu0301a ante el dolor humano y el dolor de un animal , me duele en el alma vivir en un mundo ud83cudf0d asiu0301 !!! u274cud83cudd98 . HOY !!! desperteu0301 con un video en mi WhatsApp de MI GATO EL QUE ADOPTE ESTA AGONIZANDO POR QUEu0301 LO EN VENENARON !!!! Grabaron y lo dejaron tirado en la banqueta..... . Vivo rodeada de asesinos !!! Vivo rodeada de gente que no tiene amor en su corazou0301n ! Me duele el alma, miles de ninu0303os (as) sufren maltrato infantil, miles de animales diariamente sufre maltrato les quitan la vida por que pueden !!! #meduelesmundo #meduelesmexico .si tienes la oportunidad de ayudar a alguien hazlo !!! . Si tienes la oportunidad de salvarle la vida a un animal o a una persona hazlo !!!! Seamos mau0301s humanos !!! Llenemos de Dios ud83dude4fud83cudffbu2665ufe0f