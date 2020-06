¡Tragedia en Televisa! César Bono, a punto de morir: "No me queda mucho tiempo"

Ciudad de México.- El primer actor mexicano, César Bono, concedió una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas en la que habló de su deteriorada salud y confesó si piensa volver a los foros pese a la crisis sanitaria por coronavirus.

El intérprete de doblaje de 'Mate' en la película Cars explicó que era posible que hoy mismo 15 de junio se reincorporara al trabajo en Televisa a pesar de que forma parte del grupo de riesgo por la contingencia.

También lee: 'El Capi' manda recadito a Tania Rincón tras traicionar a TV Azteca con Televisa: "Ni te deseo éxito"

También lee: "Parece teibolera": Cynthia Rodríguez luce sus encantos con minivestido en 'VLA' y la destrozan​​​​​​​

Asimismo, César detalló que lamentablemente sus terapias para aliviar las secuelas de los ocho infartos que sufrió han sido canceladas debido al Covid-19.

También lee: ¿Vuelve a TV Azteca? Fer del Solar reaparece en 'VLA' con nuevo empleo y causa furor​​​​​​​

Por último, el artista explicó que le resulta inevitable pensar en la muerte tras sus enfermedades y confesó que piensa que cada vez le falta menos para morir.

Me dieron 8 infartos ¿cómo no pensar en la muerte?, además tengo 70 años... claro que no me queda mucho tiempo de vida, nadie sabe como es que estoy vivo", recalcó.