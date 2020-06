Vetado de Televisa y amenazado: Mauricio Clark vive infierno y teme ir a prisión

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 15 de junio el programa Venga la Alegría presentó una entrevista exclusiva en donde el polémico presentador, Mauricio Clark, confesó que ha recibido amenazas de parte del Estado y hasta teme ir a prisión.

A través de la videollamada, el exconductor de Televisa confesó que ha recibido amenazas del Gobierno en las que le piden que pare de hablar sobre su 'recuperación' de la homosexualidad.

Además, Clark afirmó que mientras todo México se encuentra en cuarentena, se alista una iniciativa en el Congreso en la que se prohibiría hablar de este tema.

Nadie se está enterando, a mí ya te tienen amenazado, ya recibí amenazas del mismo Estado y me piden que me caye de este tema específico de la homosexualidad", relató Mauricio.

El conductor asegura que lo que busca el Gobierno es que ninguna persona o profesional como psicólogos o sacerdotes, ayuden a un homosexual para cambiar sus preferencias.

O me voy del país o me voy a la cárcel entre 4-8 años... si me van a meter a la cárcel por ayudar a otro hermano homosexual a salir de la homosexualidad, para mí va ser un honor", añadió.

Ante las supuestas amenazas de encarcelarlo, Clark dice que ya piensa en irse de México y confesó que varios países le han ofrecido asilo.

Me han escrito de al menos dos países... me han ofrecido el apoyo para estar allá, pero yo voy a donde el señor me mande, si el señor me manda a prisión, si eso va servir para mis hermanos, lo que yo tengo es fe", contó.