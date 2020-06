VIDEO: Andrés Ayong, joven sonorense, cumple su sueño y entra a 'La Voz Azteca'

View this post on Instagram

La gloria es de Dios, y por su gracia estoy dentro de u201cLa Voz...u201d . . Estamos con @nodal y con lu00e1grimas de alegru00eda recuerdo esos momentos en donde mi hermano y yo encendu00edamos el televisor solo para ver esos programas de talentos que tanto nos llenan de emociones y sou00f1amos por estar algu00fan du00eda ahu00ed. Y en este momento me toca a mu00ed estar del otro lado del televisor, y no se imaginan la adrenalina que siento dentro de mi ser. Agradezco siempre a esas personas adecuadas que Dios ha enviado en mi camino para lograr cada uno de mis proyectos. Prometo seguirle echando muchas ganas en esto, y mil gracias por todo el apoyo y el amor que me han brindado. Los quiero muchou2665ufe0f