"Yo lo veía bien": Humberto Zurita narra su sentir por la muerte de Héctor Suárez

Ciudad de México.- De nueva cuenta, Humberto Zurita abrió su corazón para hablar del cariño y admiración que siente por su colega y entrañable amigo, Héctor Suárez, a unos cuantos días de su partida.

En una entrevista con Sale el Sol, el histrión mexicano mencionó que Héctor es una persona muy querida y respetada por el gremio actoral, incluso, relató que pudo visitarlo hace apenas unos meses.

Lee también: "Pude sentir tu presencia": Héctor Suárez Gomís enfrenta desgarrador sentimiento

Lee también: ¡En plena borrachera! El día que Julio César Chávez le regaló lujoso auto a Héctor Suárez

Asimismo, el artista manifestó que entiende el dolor por el que atraviesa Héctor Suárez Gomis por el fallecimiento de su papá, ya que él lo vivió en carne propia con la muerte de su esposa Christian Bach.

A veces me preguntan y me dicen '¿ya pasó un poco el dolor?' y sí, ya pasó todo eso, pero ya está en mi corazón, la recuerdo todos los días. Para mí no se ha muerto, está conmigo", describió.