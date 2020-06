Alejandra Ávalos recuerda la vez que rechazó a Luis Miguel: "No quería ser una más"

Ciudad de México.- A lo largo de las últimas semanas, la actriz y cantante, Alejandra Ávalos, se ha convertido en tema de debate por sus declaraciones y ahora habló de la relación que llevó con Luis Miguel.

En la emisión de este martes 16 de junio, De Primera Mano presentó unos extractos de una plática que Ávalos tuvo en redes sociales, misma en la que confesó que tuvo que rechazar al 'Sol de México'.

Él tenía otras intenciones que no correspondían a mi anhelo, yo no quería andar con Luis Miguel, yo no quería ser una más, yo no quería que de repente me utilizara", detalló la artista.