Clarissa Molina desata suspiros en Univision al utilizar escotado 'outfit'

View this post on Instagram

Hola familia querida, les cuento que ayer durante mi participaciu00f3n en #elgordoylaflaca hablu00e1bamos sobre los ataques racistas que nos han arropado recientemente y citu00e9 u201c Eso pasa en todos lados, incluso en mi pau00eds todos los du00edas.u201c Sinceramente NO quise decir lo que se entendiu00f3, ustedes me conocen y mis palabras se han malinterpretado; A lo que me referu00ed fue a los u2018actos injustosu2019 que se viven allu00e1 du00eda a du00eda. Quiero dejarles claro que u201c Soy Dominicana 100%, amo mi tierra, mi gente, nuestra cultura y aunque no resida allu00e1 vivo muy pendiente de lo que ocurreu201d. No es un secreto para nadie que Repu00fablica Dominicana ud83cudde9ud83cuddf4 al igual que muchos pau00edses, lamentablemente es vu00edctima de racismo y sufrimos actos injustos (y aclaro que NO TODO el mundo es asu00ed) porque yo me criu00e9 rodeada de una familia muy diversa y amo con locura a cada uno de ellos cu00f3mo es el caso de muchos compatriotas. Disculpa si he ofendido a alguien con este mal entendido. ud83dude4fud83cudffc Aprovecho con este mensaje decirles que estamos en un momento donde debemos unirnos para que esto pueda parar, llevando un mensaje de unidad, mostrando que todos somos iguales sin importar nuestra nacionalidad, nivel social o color de piel. Es momento de alzar nuestras voces y juntos decir u201cya bastau201d a todo aquello que nos impide ser iguales. Los quiero mucho y gracias por leerme. u2764ufe0f