Conductor de 'Hoy' revela nuevo proyecto junto a actriz que vuelve tras 'veto' de Televisa

View this post on Instagram

Gracias a todos!!! HOY a las 4:00 pm por aquu00ed .....en Instagram Live partimos mi bizcocho!! QUE EMOCION!! Para cantar Happy Birthday y apagar mi velita!! #graciasDiosud83dude4f # unau00f1omasud83dude33 #Repost @tyraskidspr with @get_repost u30fbu30fbu30fb Happy Birthday to Legendary Entertainer Charytiu0301n Goyco @charytinoficial (La Rubia de America) ud83dudc90ud83cudf81ud83cudf82ud83cudf89ud83cudf8a . Help sing Happy Birthday to Charytiu0301n LIVE at 4 PM E (New York Time) u2022 3 PM C u2022 2 PM M u2022 1 PM P @charytinoficial . . Follow Charytiu0301n on Twitter and Facebook /charytinoficial . Charytiu0301n and daughter Shary Allan @sharyallan will be LIVE next Monday, May 25th at 6 PM Eastern (New York) at @charytinoficial here on IG... . Follow: #charytin / #HappyBirthday #Birthday #FelizAniversau0301rio #felizcumpleanu0303os #Maligayangkaarawa #FelizCumpleanu0303os #u05d9u05d5u05ddu05d4u05d5u05dcu05d3u05eau05e9u05de #HappyBday #FelizCumple #u0421u0434u043du0435u043cu0440u043eu0436u0434u0435u043du0438u044f #Bonanniversaire #u751fu65e5u5febu4e50 #u304au8a95u751fu65e5 #u304au3081u3066u3099u3068u3046u3053u3099u3055u3099u3044u307eu3059 #u1109u1162u11bcu110bu1175u11afu110eu116eu11a8u1112u1161 #Dogu0306umguu0308nuu0308nkutluolsun