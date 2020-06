Devastada, Laura Bozzo recuerda la vez que dejó Televisa porque casi muere

Ciudad de México.- Este martes 16 de junio se presentó una entrevista exclusiva de Laura Bozzo durante el programa Hoy en donde la conductora peruana recordó la vez que dejó de trabajar y que casi muere.

En la plática junto a la presentadora Andrea Escalona, la titular de Laura Sin Censura explicó que una etapa de su vida fue invadida por malas noticias pues además de que estuvo a punto de morir, también se enteró de que la engañaban y se enfrentó al cáncer.

Bozzo también comentó que otra de las etapas dolorosas de su vida fue cuando se enteró que su entonces pareja, Cristian Zuárez, la estaba engañando.

En ese momento mi pareja, la persona a la que yo amaba mucho, me estaba poniendo los cuernos con otra", relató.

Luego de su ruptura, la peruana se enteró de que tenía cáncer de mama y esto provocó que se alejara de su trabajo en Televisa, situación que la hizo sentir muy mal y hasta tocar la depresión.

La pantalla para mí es todo, creo que es lo más doloroso que me ha pasado, el no poder estar con ustedes y sentirme tan sola, en una cama, y miras a tu alrededor y dices 'no tengo a nadie'", dijo entre lágrimas.