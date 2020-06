Gaby Espino rompe el silencio y revela si perderá exclusividad con Telemundo

Miami, Florida.- La actriz venezolana, Gaby Espino se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los talentos más destacados de Telemundo, pues desde su debut en la telenovela, Sin Vergüenza, de 2007, ha logrado conquistar a millones de televidentes.

Cabe destacar, que Gaby no solo ha sido una fabulosa estrella de un sinfín de melodramas, también ha incursionado en la conducción en varias ceremonias de premiación como en Premios Tu Mundo y Premios Billboard de la Música Latina.

Pero, recientemente esta guapa artista se ha visto un tanto relegada en la cadena de televisión, por tal motivo varios de sus fans temen que esté por perder su contrato de exclusividad con la televisora.

Sin embargo, los rumores lograron ser apagados rápidamente por la venezolana, quien, a través de una transmisión de Facebook de Telemundo, aclaró la cuestión del porque no se le ha visto en series o telenovelas recientes.

Me han preguntado mucho que si te fuiste de Telemundo. No, sigo con Telemundo, sobre todo en la parte de conducción, como presentadora, que es algo que me fascina y Telemundo me ha dado la oportunidad de desarrollar", informó la talentosa artista.