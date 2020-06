Gustavo Adolfo Infante expone su opinión sobre Bárbara de Regil: "No me cae bien"

Ciudad de México.- En la emisión de este lunes 16 de junio en Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante y su compañera Ana María Alvarado abordaron la más reciente polémica de Bárbara de Regil, esto por un supuesto comentario racista.

En su intervención, el periodista de espectáculos señaló que, a pesar de que la actriz no es de su agrado, ha sido exagerado el 'linchamiento' mediático al que ha estado expuesta por esta declaración.

Yo creo que también no exageramos, ella no es de mi agrado, no me cae bien, pero creo que estamos haciendo mucho escándalo", mencionó el comunicador.