Héctor Soberón aún se enfrenta a la polémica con Michelle Vieth y hasta recibe amenazas

Ciudad de México.- El actor y conductor de televisión, Héctor Soberón, explicó el difícil panorama que enfrentó cuando se revivió la polémica del video íntimo de su expareja y colega, Michelle Vieth.

En una entrevista con Sale el Sol, el expresentador de TV Azteca mencionó que recibió amenazas constantes en redes sociales a raíz de este hecho, por lo que tuvo que bloquear a algunos usuarios.

Cuando de repente ponen palabras altisonantes, yo no las leo, he recibido muchas amenazas por esto, no tanto de enfrentarme con alguna guerra", indicó el intérprete.