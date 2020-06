"Hipócritas": Manelyk y Karime son criticadas por hablar mal de Nacha en 'Acapulco Shore'

Ciudad de México.- Los participantes del programa Acapulco Shore comenzaron con el pie izquierdo por la polémica pelea entre Manelyk y Dania pero fue marcado que Jawy se pasó con la fuerza y lastimó a Méndez.

El descontento por parte de los televidentes y usuarios de redes sociales por la forma en la que Jawy agarra a Dania se convirtió en toda una polémica. Ahora son Mane y Karime quienes protagonizaron un momento que tampoco les gustó a los internautas.

Resulta que una nueva participante ingresó al reality, Nacha quien conoció a Manelyk en otro reality por lo que son amigas pero Karine señaló que no le creía nada de lo que hacía y que no podía ser parte de las comadres.

Nacha no puede ser parte de las comadres, puede convivir con nosotros, sí porque es mi amig, no la voy a abrir pero que le baje dos rayitas a su intensidad, a su borrachera porque sino la vamos a mandar directito a chin.. a su ma..”, dijo González.

Karime no dejó pasar la oportunidad para mencionar que no le agrada la chilena y que espera no se emocione con uno de sus compañeros.

No me gusta su estilo, se me hace muy sobreactuada, pero estoy tratando de ser paciente, que Jay se la co.. pero que no se estacione “.

Mas tarde, Jay y Nacha bailaron arriba de la mesa, misma que se cayó y causó la burla de todos. Los internautas no tardaron en reaccionar al decir que Mane y Karime son “hipócritas y doble cara” que “su actitud ya no les gusta”.

Fuente: MTVLA