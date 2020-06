Laura G posa en apretado vestido y conquista a seguidores: "Te va muy bien"

Ciudad de México.- Laura G causó furor en redes sociales al compartir una sensacional fotografía que hizo suspirar hasta a los usuarios que no comparten el gusto por ella.

En su cuenta de Instagram, la presentadora de Venga La Alegría publicó la foto en la cual posa con un irresistible y apretado vestido azul que realza su figura.

¡Qué no falte la actitud esta semana! Les deseó una semana de puras noticias positivas, de esas que arrancan sonrisas”, escribió G.

Y de forma inmediata sus seguidores se mostraron fascinados ante el look y la forma tan perfecta en que la conductora logró cautivarlos con los looks no tan usuales en ella.

Fuente: Instagram @lauragii