A lo Bárbara de Regil, actriz de Televisa muestra sus estrías y promueve el amor propio

T E N E R E S T R u00cd A S es natural. Tener celulitis es natural. Tener arrugas es natural. Tener vello es natural. Ser imperfect@s es natural. Que el sistema intente convencernos de que no es asiu0301 y nos esclavicemos persiguiendo ESTAu0301NDARES DE BELLEZA TOu0301XICOS, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energiu0301a , y modificau0301ndonos al punto de llegar a rechazar lo que somos: NO ES NATURAL! #yomeamo #yomerespeto #amorpropio ud83dude4cud83cudffdud83eudd8bud83cudf08ud83dudc95ud83eudd84ud83cudf38u2604ufe0f