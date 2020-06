Participante de 'La Voz Azteca' provoca pelea entre Ricardo Montaner y Christian Nodal

Ciudad de México.- Las audiciones de La Voz Azteca cada vez se vuelven más cardiacas porque los coaches están a punto de completar sus equipos por lo que la tensión es cada vez más evidente.

Un joven llamada Juan Man, hizo que Christian Nodal, María José, Belinda y Ricardo Montaner giraran sus sillas pues interpretó una canción de Alicia Keys lo que calificaron difícil y más para voz de hombre pero que junto a su piano, hizo una extraordinaria interpretación.

No todo quedó ahí porque antes de voltearse, el intérprete de Adios amor bloqueó a Montaner pero nadie se había dado cuenta, fue Belinda la que comenzó a reírse al ver que ya no podía competir por el originario de Ciudad de México pero cuando descubrió que fue Nodal no dejó de molestarlo.

Ricardo entre broma le pidió que elegiera a cualquiera de ellos menos a Christian a lo que este contestó que lo hizo porque recordó que el venezolano toca el piano a lo que de inmediato le respondió:

Te equivocaste porque yo no toco el piano, solo la guitarra”, María José no pudo contener la risa y se burló del momento.

Juan Ma decidió irse con Belinda y de inmediato en redes sociales se convirtió en tendencia donde muchos le dieron su apoyo para ganar la emisión de TV Azteca.

