Pedro Sola confunde a sus fans y afirma haber recibido un toque divino

Ciudad de México.- Desde que pasó el incidente de la mayonesa en el programa de espectáculos, Ventaneando, el legendario conductor, Pedro Sola se convirtió en uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana.

Pero, en esta ocasión, el famoso presentador entro en polémica luego de que afirmara poseer un toque divino que lo ha ayudado siempre ante cualquier circunstancia.

Pedro se ha hecho con el favor de las audiencias más jóvenes, pues gracias a su propio canal de YouTube, ha logrado tener una mayor cercanía con sus fans.

Durante su entrevista con Publimetro, el 'Tio Pedrito', como muchos suelen llamarlo, contó que siente haber recibido un toque divino, pues gracias a Dios ha podido encontrarse con mucha gente que lo aprecia.

Dios me protege, tengo gran ángel. Tengo un toque divino. Dios me dice cuándo y para dónde. He tenido mucha suerte, porque me he rodeado de gente que me apapacha", dijo.