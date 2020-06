Ricky Martín sorprende al mundo entero y anuncia boda con Jwan Yosef: "Quiero fiesta"

Ciudad de México.- El famoso y guapo cantante puertorriqueño, Ricky Martín, en una entrevista con Ventaneando ha declaro que él y su esposo, Jwan Yosef, por segunda ocasión ha sellado su amor con una boda, la que esperan en el futuro poder celebrar a lo grande.

Ricky confesó que nuevamente se ha casado pues desea que los dos hijos que ha tenido durante su relación amorosa con Jwan, Renn y Lucía estén presentes, así como lo estuvieron los gemelos Valentino y Matteo.

El interprete de Viva la Vida Loca recordó que en cuanto conoció a Yosef supo que era el hombre con el que quería pasar su vida entera y que se casarían.

Cuando conocí a mi esposo, lo vi y dije: 'Me voy a casar'. En el ‘Hola, mucho gusto’, dije: 'Este es el hombre de mi vida’. ¿Qué me gustó? Es brillante, es creativo como yo. ¡Dos locos se han juntado! Pasaron los meses y dijimos: ‘¿Qué tenemos que esperar? Esto está clarísimo", recordó el cantante.

El puertorriqueño reveló que todo fue de imprevisto, un impulso que el tuvo ya que sus padres y los de él fueron a Los Ángeles y le llamaron a un juez.

De lo más romántico aseguró que su vida junto al padre de sus hijos ha sido tal cual como esperaba, señaló estar completamente enamorado y de disfrutar cada día a su lado con los cuatro pequeños.

El matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé. Y creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma y creo que es justo lo que necesito hoy", señaló.