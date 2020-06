Sharis Cid se queda sin empleo y la 'eligen' para reemplazar a Laura G en 'VLA': "Fuera la caballona"

Ciudad de México.- La guapa y querida presentadora, Sharis Cid, dio une terrible noticia durante su entrevista exclusiva con Venga la Alegría debido a que confesó que se había quedado sin empleo.

A través de una videollamada desde su casa, la artista originaria del estado Chihuahua explicó que le acababan de dar la impactante noticia de su despido.

Ya no formo parte del programa Cuídate de la Cámara, a partir de hoy nos dieron la noticia", detalló.

Sharis confesó que está en busca de trabajao pues no ha parado de realizar castings para series, telenovelas y programas, sin embargo, no ha tenido buen resultado y no ha logrado conseguir algo. A pesar de su difícil situación, la actriz asegura que no se dejará caer.

Depresiva, derrotada y caída, nunca", afirmó Cid.

Los televidentes de Venga la Alegría de inmediato reaccionaron a la entrevista y señalaron que Sharis debería de ser contratada por TV Azteca para que reemplace a Laura G.

Shari Cid tiene el talento que le falta a muchas de VLA".

Contrátenla".

Métanla en lugar de Laura".

Prefiero ver a Sharis".

Fuera la caballona de Laura".

Que entre en lugar de Laura G y Flor".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatv