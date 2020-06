Thalía será la 'Estrella Aliada' de la comunidad LGBTTTIQ para la marcha virtual del Orgullo 2020

View this post on Instagram

ud83eudd0du2601ufe0f Siempre serau0301 momento de amar , respetar y cooperar incondicionalmente para construir un camino donde la humanidad pueda vivir en paz #LoveIsLove ud83dudc9cud83dudc99ud83dudc9aud83dudc9bud83eudde1u2764ud83dudc97ud83eudd0du2601ufe0fud83dudc8b #VivaLaVidaYVivelaBella ud83dudc8bu2601ufe0fud83eudd0dud83dudc97u2764ud83eudde1ud83dudc9bud83dudc9aud83dudc99ud83dudc9c #DiaInternacionalContraLaHomofobia #Equidad #Respeto #Inclusion #Amor ud83dudc97 #LGTBfobia @thalia #Thalia #AQuienLeImporta #Gay #Rainbow #PeaceAndLove ud83dudc7cud83cudffcu2601ufe0fud83eudd0d