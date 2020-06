Tragedia en la música: Vocalista de Banda MS da positivo a Covid-19; no creía en el virus

View this post on Instagram

Vu00eda: @walo_ms07oficial Hubo un error en mi transmisiou0301n, y puse la prueba de mi hijo en la pantalla, pero ahiu0301 estau0301, es el miu0301o y el de eu0301l, y aclaro en la transmisiou0301n yo no dije que mi familia no estaba contagiada yo lo que dije es que soy el uu0301nico al cual le afectou0301 y sufriou0301 los siu0301ntomas de la enfermedad. Ya ven como muchos malinterpretan las palabras que uno dice? ud83eudd2d