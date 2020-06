Tras rumor de crisis en negocio, Erika Zaba habla de la contingencia: "Nos quedamos todos sin trabajo"

View this post on Instagram

Dice que cada cada celebraciou0301n de cumpleanu0303os tiene que ser recordado como un diu0301a inolvidable . El miu0301o , teniu0301a muchas ensenu0303anzas guardadas para mi . Soy inmensamente afortunada por tener tener la familia familia que tengo y tanto amor siempre de tantos amigos . Gracias @happyworldmexico por una tarde llena de detalles , les quedou0301 hermoso y se que tuvieron a la mejor Complice @jess.zaba . Mi amor @francisco.oliveros sin duda mi mejor regalo con nuestro pequenu0303o Emiliano u2764ufe0fud83dudc99u2764ufe0f. Gracias a todos ustedes por sus mensajes de amor ud83dude4fud83cudffb, que se les multiplique en sus vidas por igual .