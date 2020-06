VIDEO: Carolina Sandoval 'explota' y responde a los que la llaman "inmadura"

Florida, EU.- Tal y como cualquier figura pública, Carolina Sandoval, no está exenta de recibir algunas críticas por su desempeño dentro y fuera de la televisión, pero siempre encuentra la forma de responder a su estilo.

En su cuenta de TikTok, 'La Venenosa' envió un mensaje para aquellos que la atacan y la tachan de "inmadura", lo cual hizo mientras se preparaba para grabar otro video en esta plataforma.

Y a mí qué me importa que me digan inmadura, Dios no lo permita nunca que madure, que me quede siempre así muchachita. Aquí me estoy preparando para grabarles el próximo TikTok", se escucha en el video.