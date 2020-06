¡A un lado, Mhoni Vidente! Cristian Castro impacta con predicción de nuevo temblor

Los Ángeles, EU.- El cantante y actor Cristian Castro se encuentra disfrutando de estos días de encierro desde su casa de California en donde ha aprovechado para comer y nadar.

Desde ahí, el hijo de Verónica Castro y ‘El Loco’ Valdés brindó una entrevista a distancia para el programa Hoy donde incluso reveló que siente que podría temblar en Los Ángeles.

Está muy caliente Los Ángeles, Malibú también está calientísimo, yo siento que hasta va a temblar , cuando está tan caliente me da miedo Los Ángeles porque hasta siento que va a temblar así que me vine para San Francisco y punto”.

Pese a su presentimiento, Castro contó que se la está pasando bien durante su estancia en las cálidas playas y con la gastronomía.

Estoy nadando casi todos los días, ahora acá en San Francisco voy a buscar una pileta, así que me traje mi mallita. Me encanta la comida italiana, es mi preferida y le meto duro a la pasta por eso estoy cachetón, estoy panzón”, finalizó.