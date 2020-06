"Aburrido": Enamorándonos de TV Azteca recibe críticas y piden regrese Carmen Muñoz

Ciudad de México.- TV Azteca sigue apostando por nuevos proyectos y nueva programación pero parece que muchos de ellos no han sido del total agrado de los televidentes.

Los programas por los que está apostando la televisora del Ajusco son bastante importantes para poder alcanzar un rating alto y ganarse la audiencia de Televisa quien también ha incursionado con nuevos shows.

Fue la innovación de Enamorándonos la que prometía asombrar a la audiencia al cambiar a los participantes, el foro y la nueva conductora, siendo Penélope Menchaca quien dirige la emisión, conductora que no ha recibido mucha aprobación del público.

Los usuarios de redes sociales dejaron ver su opinión sobre el nuevo reality mencionando que les parece aburrido, hasta compararon al programa con 12 corazones y que los panelistas junto con la productora no son de su agrado:

El programa no me gustó está muy aburrido ella habla y habla y no deja de decir puras tonterías, quiere hacerlo como 12 corazones, no deja ni hablar a Juan Carlos ni a la Bebeshita q era la que hacía el programa divertido. La verdad si hace falta Carmen y Adrián.