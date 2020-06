Alessandra Rosaldo, "harta" de Eugenio Derbez considera divorciarse: "Ha pasado por mi cabeza"

Ciudad de México.- Con total honestidad la guapa actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, ha confesado durante su participación en El Escorpión Dorado al Volante que a veces se siente "harta" de su matrimonio con Eugenio Derbez, lo que la ha llevado a considerar el divorciarse.

Rosaldo señaló que llevan juntos alrededor de 14 años juntos, pero que a pesar de sentir un gran amor por él a veces a ambos se le ha pasado por la mente el separarse.

Ya llevamos 14 años, no creas que no ha pasado por nuestra cabeza la idea de divorciarnos", confesó Alessandra.

Te podría interesar: Macky González 'aplasta' a Estefanía Ahumada en 'Guerreros 2020' y fans enloquecen

Aseguró que aunque lo han pensado al final descartan la idea pues sus peleas son intensas pero al final del día siempre es por alguna "estupidez", por ego, así que dejan pasar el "drama que corre por nuestras venas al ser actores" y terminan hablando con calma de lo sucedido.

Uno por que creo que seguimos enamorados, bueno estamos enamorados a pesar de nosotros mismos. Nos peleamos por pura estupidez, por soberbia, ego, por querer controlar y ver quien tiene la razón, yo creo que eso también ha influido que no ha sido nada fuerte que tu digas pinc...", señaló.

Te podría interesar: Ángela Aguilar lo hace de nuevo, sorprende con radical cambio de 'look': "Divina"

Ante la pregunta si le ha costado ser la esposa de Eugenio, Alessandra aseguró que a veces si se cuestionaba el como llegó ahí, el como terminó con todo para estar con él y cuidar de su hija, pero finalmente señaló que siempre termina en la misma conclusión, reconociendo que no hay nada mejor que su vida actual.

Si hubo un momento en que dije, ¿Qué he hecho con mi vida? ¿cómo pase de ser Alessandra Rosaldo, la Reina de la Noche, a la esposa de Eugenio Derbez? Pero luego... No cambio mi vida por nada del mundo, no cambio ser por nada la esposa de Eugenio, por ser la madre de Aitana y es más soy todo como tú, soy madre, soy padre, soy cantante, actriz, bailarina, todo", conlcuyó.